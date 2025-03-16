وقالت الوزارة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن.

وأضاف لافروف أنه "من المهم لجميع الأطراف الانخراط في حوار سياسي، من أجل إيجاد حل لتجنب المزيد من إراقة الدماء".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت في وقت سابق، أن روبيو أطلع لافروف خلال المحادثة على العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين.

وقالت الخارجية الأميركية إن روبيو "أطلع روسيا على عمليات الردع العسكرية الأميركية ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأوضحت أن الوزير "أكد على أن استمرار هجمات الحوثيين على سفن الجيش الأميركي والسفن التجارية الأميركية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على جماعة الحوثي في اليمن، السبت.

وشملت الغارات الأميركية 6 محافظات يمنية، وقالت واشنطن إنها تأتي ردا على الهجمات الحوثية على حركة الملاحة الدولية.