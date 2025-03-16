وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأميركي في محافظتي صنعاء وصعدة إلى 45 قتيلا وجريحا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنيس الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "أدى قصف العدوان الأميركي إلى استشهاد 23 مدنيا وإصابة 22 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء في محافظتي صعدة وصنعاء".

وأضاف الأصبحي أن "الحصيلة لا تزال أولية، وما زال البحث جاريا عن الضحايا".

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن "حصيلة ضحايا القصف في منطقة قحزة في محافظة صعدة ارتفع إلى 10 شهداء و 13 جريحا من بينهم أطفال ونساء".

وذكرت القناة أن القصف في صعدة أسفر كذلك عن سقوط قتيلين في عزلة الشعف.

وأشارت إلى أن إحدى الغارات الأميركية "استهدفت محطة كهرباء مدينة ضحيان وضواحيها في صعدة، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي".

وفي صنعاء، جددت المقاتلات الأميركية ضرباتها الجوية مستهدفة منطقة عطان، ومقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا).

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، أن القصف تسبب بوقوع خسائر مادية في عدد من المحلات والمنازل القريبة من منطقة القصف.

وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من تلك المواقع وفقا للشهود، وهزت انفجارات عنيفة صنعاء، مما أثار الذعر بين السكان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "عمليات الردع العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان أن "روبيو أكد أن استمرار الهجمات الحوثية على السفن العسكرية والتجارية الأميركية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين، محذرا من أن هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر "يجب أن تتوقف".

وأردف ترامب بالقول مخاطبا الحوثيين: "حان وقتكم. ستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".