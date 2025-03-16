وأفادت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء العملية في وقت سابق من السبت، محذرا من أن هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وقال ترامب إنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي في اليمن، رداً على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذراً إياها من مغبة عدم توقف هجماتها. وأضاف: «إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

وتعرضت صنعاء لضربات وفق ما نقل التلفزيون التابع للحوثيين، وذلك بعد بيان الرئيس الأميركي. وقالت قناة "المسيرة" إن "عدواناً أميركياً - بريطانياً بغارات استهدف حياً سكنياً في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب 9 آخرون في الضربات على صنعاء.