وشدد في خطاب مسجل بثته قنوات تابعة للدعم السريع، السبت، على أن قواته" ستنتصر ولن نخرج من الخرطوم والقصر الجمهوري" الذي تسيطر عليه منذ اندلاع القتال مع الجيش والمجموعات المتحالفة معه في منتصف أبريل 2023.

وهدد حميدتي بإلحاق خسائر كبيرة بالجيش، متوعدا بأن يكون يوم السابع عشر من رمضان الذي يصادف ذكرى تأسيس قواته يوم "حسرة على الجيش". وأضاف "الجيش خسر 70 في المئة من طائراته الحربية (...) الحرب تدور حاليا داخل الخرطوم ولن نخرج من القصر ومنطقة المقرن".

وتتزامن تصريحات دقلو مع فقدان قواته لعدد من المناطق في العاصمة الخرطوم، وإعلان الجيش تطويق القصر الجمهوري، وتقدمه نحو بسط السيطرة على وسط المدينة.

وانتقد دقلو استخدام الدين في السياسة والمجموعات التي تقاتل مع الجيش بشعارات دينية، واعتبر أنها لا تمثل تلك الشعارات، وقال "خدعونا باسم الشريعة وأخافونا من العلمانية".

وأعلن ترحيبه بالدستور الجديد الذي وقعه تحالف الميثاق التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي في الخامس من مارس والذي ينص على علمانية الدولة. ويمهد الدستور لتشكيل حكومة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش، ووقع عليه أكثر من 20 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا إلى جانب قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي تتمتع بنفوذ واسع في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



ووصف دقلو التحالف التأسيسي بانه أكبر تحالف سياسي عسكري اجتماعي في السودان، مشيرا إلى أنه "يجمع كافة السودانيين تحت مظلة واحدة من أجل قضاياهم العادلة