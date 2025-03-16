وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن "دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا. لا تهددوا الشعب الأميركي ورئيسه (...) وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن اميركا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم اليكم هدايا".

وفي وقت سابق من السبت، قال الرئيس الأميركي إنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي في اليمن رداً على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذراً إياها من مغبة عدم توقف هجماتها. وأضاف: «إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

وتعرضت اليمنية صنعاء لضربات وفق ما نقل التلفزيون التابع للحوثيين، وذلك بعد بيان الرئيس الأميركي. وقالت قناة "المسيرة" إن "عدواناً أميركياً - بريطانياً بغارات استهدف حياً سكنياً في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب 9 آخرون في الضربات على صنعاء.