يبدأ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية الاثنين القادم الموافق 17 مارس.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيعقد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، خلال زيارته اجتماعات رسمية في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
ومن المقرر أن تبحث هذه الاجتماعات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين كما ستتناول المناقشات التحديات الإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات والممتدة منذ عقود