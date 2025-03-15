وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيعقد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، خلال زيارته اجتماعات رسمية في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

ومن المقرر أن تبحث هذه الاجتماعات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين كما ستتناول المناقشات التحديات الإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات والممتدة منذ عقود