وأفاد الدفاع المدني السوري بـ"انتشال جثماني طفلة ورجل من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، جراء انفجار في محل للخرداوات تحت المبنى السبت 15".

وأوضح الدفاع المدني أن انتشال الجثامين "يرفع حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى بينهم 3 نساء وطفلتان، 3 منهم مجهولي الهوية، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال، وهي حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".

وأكد أن فرق الطوارئ التابعة له وفرق البحث والإنقاذ توجهت إلى حي الرمل الجنوبي، مؤكدا وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض في مبنى مكون من أربعة طوابق بالحي، وتباشر عملها من موقع الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن "انفجارا عنيفا" هز "حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية"، مشيرة الى أنه وقع في "مبنى مكون من أربعة طوابق".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الانفجار "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله".

وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من القضايا الشائكة التي يبدو التصدي لها صعبا بعد سنوات من نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

وقتل وأصيب أكثر من 188 طفلا في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جراء انفجار ألغام ومخلفات حرب، تزامنا مع عودة أكثر من مليون شخص إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) في مارس.

وقال مدير "سايف ذي تشيلدرن" في سوريا بويار هوخا إن "أجزاء كبيرة من سوريا مليئة بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة بعد 13 عاما من الصراع".

ودعت المنظمة الإدارة السورية الجديدة والمانحين الدوليين إلى تسريع عملية إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وحذر تقرير صادر من منظمة "الإنسانية والإدماج" غير الحكومية الشهر الماضي من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية من النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.

وخلال الشهر الماضي، قُتل أكثر من ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال عندما اشتعلت ذخائر غير منفجرة في منزل في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني.