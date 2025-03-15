وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية"، مضيفة أن أسباب الانفجار مجهولة.

من جانبه أكد الدفاع المدني السوري أن فرق الطوارئ التابعة له تتوجه لمكان الانفجار في حي الرمل الجنوب.

وأكد الدفاع المدني وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

كما أكد أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل من موقع الانفجار.