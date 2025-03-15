وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه: "أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 الذي ينص على صرف منحة مالية بما يعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك".

ونص القرار على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

وأضاف أن المنحة تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين منهم بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.

وتضمن القرار أن "تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي"، على أن "تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات".