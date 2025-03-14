وذكر الشيخ يوسف جربوع، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "عدم الثقة بحكومة دمشق مرتبط بخلفيتها الدينية"، مضيفا "لكننا منفتحون عليها.. هي (حكومة دمشق) أمر واقع ولاقت اعترافا دوليا وقد تعاملت بشكل إيجابي مع مطالبنا".

وتابعت: "فوجئنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دمشق وأطراف درزية".

وأوضح: "وجود الدولة في محافظة السويداء ما يزال ضعيفا.. وما حصل بالساحل من جرائم وتدمير زاد من مخاوفنا تجاه السلطات الجديدة".

وأكد: "نطالب بدولة مدنية ودستور يحمي حقوق الجميع.. والإعلان الدستوري لا يحقق طموح الشعب السوري وهو من لون واحد".

وبخصوص زيارة وفد درزي لإسرائيل، قال الشيخ يوسف جربوع إنها "زيارة دينية".

وأردف قائلا: "حذرنا من استغلال الزيارة لأهداف سياسية وأطراف في السويداء غير راضية عنها.. لقد طلبنا من الوفد الدرزي التمهل لعدم وجود علاقات مع إسرائيل".

وأبرز: "تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هدفها إظهارنا بمظهر المطبعين مع إسرائيل ونحن متمسكون بسوريتنا.. هناك أطراف تحاول إضعافنا ونستطيع حماية أنفسنا بأنفسنا".

وشدد على أنه "لا يوجد خطر محدق بالطائفة الدرزية حتى نطلب الحماية.. هناك من يحاول فصلنا عن محيطنا العربي والإسلامي لأهداف سياسية".