وقال السوداني، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب".

وأضاف: "تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)".

وأوضح أن "الإرهابي يشغل منصب ما يسمّى -نائب الخليفة- وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية) ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وكشف السوداني أن أبا خديجة "يعدّ أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وختم تغريدته بالقول: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".