ووفق "سانا" فإن محافظ اللاذقية محمد عثمان قدم العزاء إلى الأم المكلومة برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي ومدير المكتب السياسي في المحافظة.

وعبّر عثمان عن تعازيه العميقة، وأكد التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

من جانبه، شدد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان على الجهود المستمرة الرامية لتعزيز السلم الأهلي في المنطقة، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وأضاف صوفان أن المحافظة تواصل جهودها لإعادة الاستقرار وبناء الثقة بين جميع فئات المجتمع.

وروت ابنة السيدة سباهية تفاصيل ما حدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلة إن عناصر مكشوفة الوجه وأخرى ملثمة يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل العائلة في قرية قبو العوامية بريف اللاذقية، وقاموا بتفجير أقفال المنزل بالقنابل، قبل أن ينهبوا محتوياته ويجبروا الشباب الثلاثة على الخروج.

وأضافت: "سألهم المسلحون، أنتم علوية؟ لا تهمهم الإجابة، بكل الأحوال سوف تقتلون، قالوها ثم أطلقوا النار عليهم، رغم تأكيدهم أن الشبان مدنيون".

وتابعت: "رفض القتلة حتى منح الأم كرامة الدفن، فبقيت الجثث ملقاة خلف المنزل لمدة أربعة أيام، تحت حراسة سباهية نفسها التي لم تغادر المكان، رغم كل التهديد والتنكيل، وذلك خوفا من أن تحرق القوات الأمنية الجثامين فتفقد آخر الآمال بدفنهم".

وأشارت إلى أن بعض الجناة ما زالوا يقيمون في منزل مقابل لهم، بعد أن سُلب من أصحابه الذين فروا من مصير مشابه.

وأثار الفيديو غضبا واسعا، لاسيما أن المسلحين، الذين لم تثبت هويتهم حتى اللحظة توجهوا للأم التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية.

وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.