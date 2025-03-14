وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 8 أشخاص تسللوا من الأردن إلى منطقة بيت شان.

ووفق هيئة البث، فإن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اثنين من المتسللين، وألقت القبض على الآخرين.

وأوردت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الدفاع الإسرائيلي أكد إطلاق النار على عدد من المتسللين، واعتقالهم بعد عبورهم الحدود من الأردن.

وأشارت القناة إلى أن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن المتسللين هم على الأرجح عمال مهاجرون، وليسوا عناصر مسلحة.

ونقلت القناة بيانا قالت إنه للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جاء فيه: "رصدت قواتنا عددا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، بعد أن عبروا الحدود من الأردن. وبعد تحديد هويتهم، توجهت القوات سريعا إلى الموقع واعتقلت المشتبه بهم".

وأضاف البيان أنه "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة اعتبرت تهديدا مباشرا، ما دفع القوات إلى الرد بإطلاق النار، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات بين المتسللين. لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية".

وفي وقت لاحق من فجر اليوم الجمعة، قالت القناة 14، إن 4 إثيوبيين و4 سريلانكيين بينهم أطفال، هم من تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأردن.