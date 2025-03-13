وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "شن غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع".

وأضاف أن الجيش سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت جرود قوسايا ومنطقة الشعرة - جنتا في السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان".

وأشارت مصادر محلية إلى "تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع شرقي لبنان".