وقالت زاخاروفا إن "القاعدة الجوية الروسية في سوريا تؤوي حوالي 9 آلاف شخص يبحثون عن ملجأ من العنف".

وتابعت: "نتواصل مع السلطات السورية بشأن سلامة مواطنينا ومنشآتنا، ونأمل في أن تتم معاقبة المسؤولين عن أحداث الساحل السوري".

وقصدت عشرات العائلات السورية قاعدة حميميم للاحتماء بعد تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل السوري.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.

وأفاد المرصد بأنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".