وفي هذا السياق، أكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي من أجل دفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف.

كما أشارت مصر إلى أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، يمكن أن تمثل إطارا عمليا للبناء عليه والعمل المشترك من أجل تحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر على التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

ويأتي هذا البيان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب غن أن لا أحد سيطرد الفلسطينيين من أراضيهم. وأضاف ترامب خلال محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض أن واشنطن تعمل بجد بالتنسيق مع إسرائيل، للتوصل إلى حل للوضع في غزة.

من جهة ثانية، اتفق وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، على مواصلة التشاور والتنسيق مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب بشأن خطة مصر لإعادة إعمار غزة.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع مع ويتكوف على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وخلال الاجتماع الذي عقد بهدف لحشد الدعم للخطة المصرية لإعمار غزة، جدد الوزراء التأكيد على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.