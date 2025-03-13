وفي فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل القاعدة، هتف رجل من الحاضرين "عاشت سوريا الأسد حرة".

رواد مواقع التواصل لفتوا إلى أنه بعد التدقيق في ملامح الرجل تبين أنه اللواء السابق جمال يونس رئيس اللجنه الأمنية بالمنطقه الوسطى أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

واستهجن البعض في منشوراتهم من وجود يونس في القاعدة وطلبه للحماية الروسية على الرغم من أنه متهم بارتكاب الكثير من الجرائم خلال فترة خدمته بجيش الأسد.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن يونس من مواليد القرداحة وربطته علاقة وطيدة بماهر الأسد الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وفي سجله العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.