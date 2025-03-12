وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".

وفيما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا، في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأميركي على ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.

وقال ترامب: "سنكسب هذه المعركة التجارية".