وقال عراقجي لصحفيين في العاصمة الإيرانية: "لم تصلنا الرسالة بعد لكن من المقرر أن يسلمها مبعوث من دولة عربية قريبا في طهران".

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، أنه أرسل رسالة إلى إيران للتفاوض على اتفاق نووي.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.

وأضاف: "أرسلت خطابا، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.

وبعد يوم من إعلان ترامب، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة".

وأضاف: "طهران لن تقبل أبدا مطالب كبح برنامجها الصاروخي، بعض الدول التي تمارس البلطجة تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا".