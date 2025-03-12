وخلال لقاء الشرع لوفد من محافظة السويداء لنقاش آخر المستجدات المرتبطة بالمحافظة، اختتمت السيدة غادة الشعراني مداخلتها بتقديم قلادة تلقتها كهدية ومصنوعة من حجارة منطقة الساحل، التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداث عنف قتل خلالها المئات.

ونقلت الشعراني في منشور على صفحتها في "فيسبوك" ما طلبته من الشرع، قائلة: "سيادة الرئيس في عنقي عقد مصنوع بيد فنان جميل من الساحل السوري، مصنوع من حجارة الساحل، وقد أهداني إياه منذ 5 سنوات، سأقدمه لك ليظل الساحل في عيونك، ولا أريد فقط الساحل، إنما كل سوريا".

وقتل ما يقترب من ألف شخص في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحد يواجه السلطات الجديدة.

وأبرمت الحكومة السورية، الثلاثاء، اتفاقا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب ما ذكرته مصادر "سكاي نيوز عربية"، يتضمن الاتفاق عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.

كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة.

وفي إطار هذه الخطوات، نص الاتفاق أيضا على أن تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة في السويداء، من دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة.

ويعد هذا الاتفاق جزءا من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري، وهو يأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.