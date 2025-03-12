كانت الحكومة السورية قد أبرمت اتفاقا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح البلعوس في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية: "نعمل لتفعيل الأمن العام بالسويداء وستكون عناصره من المحافظة، نحن متفقون منذ البداية وهذه الدولة هي دولتنا ووجهتنا الحقيقية".

وأضاف: "أنشأنا مركزا لتجنيد شباب من السويداء ضمن وزارة الدفاع على أن تكون خدمتهم بالمحافظة".

كما كشف عن تسلم "سيارات الأمن العام وسنفعل الأمن العام بعد تجهيز العناصر من السويداء".

ولفت إلى أن " تفعيل الأمن العام جاء بعد اجتماعات لفصائل السويداء مع وزارتي الدفاع والداخلية".

وشدد قائد حركة رجال الكرامة على أن: "عقيدتنا تحرم دم السوري على السوري ونحن على خطى سلفنا الصالح".

وبحسب ما ذكرته مصادر "سكاي نيوز عربية"، يتضمن الاتفاق عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.

كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة.

وفي إطار هذه الخطوات، نص الاتفاق أيضا على أن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة في السويداء، دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة.

ويعد هذا الاتفاق جزءًا من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري، وهو يأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.