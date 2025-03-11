وذكرت حركة حماس، أن "جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم" في الدوحة، وأكدت أنها تتعامل معها "بإيجابية ومسؤولية"، أملا في البدء بالمرحلة الثانية للهدنة السارية في غزة منذ 19 يناير.

وفي بيان صحافي، عبر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد عن "أمله أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية، وأن تسفر مساعي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى".

وقال إن "الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية الدعم غير المحدود لحكومة الاحتلال".

ووصف استمرار إغلاق معابر غزة بأنه "جريمة حرب" مطالبا "الوسطاء بممارسة الضغوط على (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق".

كانت المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت في مطلع مارس قد أتاحت إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى في حين أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني من سجونها.