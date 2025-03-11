وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المسيّرة استهدفت سيارة شمالي محور نتساريم، وأن من بين القتلى شقيقين.

ووصلت جثامين الضحايا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في وقت سابق من الثلاثاء، تم رصد عدد من الإرهابيين يمارسون أنشطة مشبوهة تشكل تهديدا لقوات الجيش في وسط قطاع غزة، وقامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف الإرهابيين".

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أفادت في وقت سابق، أن فلسطينية قتلت قبل ذلك بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت أيضا أن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد ذكرت الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للعودة "الفورية" للقتال في قطاع غزة.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق غزة في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب، مما سبب جمودا في المفاوضات.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.

ودعت حماس مرارا وتكرارا إلى إجراء مفاوضات فورية بشأن المرحلة الثانية، بينما رفضت إسرائيل ذلك سعيا إلى تمديد المرحلة الحالية.

وأوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة وسط الجمود، وأعلنت، الأحد، أنها قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمر.