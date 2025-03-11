جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأميركي، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين في بيان إن روبيو ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل دعم حكومة مستقرة في سوريا، وتهديدات جماعة الحوثي اليمنية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأميركية أن روبيو سيلتقي مسؤولين سعوديين خلال وجوده في جدة بين 10 و12 مارس، ويُجري محادثات مع الجانب الأوكراني، قبل زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى السعودية بعد أسابيع.

كانت طائرة روبيو قد حطت، مساء الاثنين، في جدة بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عشية اجتماع بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا حول الحرب في أوكرانيا.