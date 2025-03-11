قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف اليوم الاثنين محيط درعا في سوريا بعدة ضربات جوية.
وكشفت الوكالة أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قالوا إنه قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا، جنوب سوريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد بمنع أي انتشار عسكري سوري في محافظات جنوب دمشق، مؤكدا التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية من أي تهديدات.
ومع انهيار حكم بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، نقلت إسرائيل قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.
وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة.