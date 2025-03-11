وكشفت الوكالة أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية".

وبدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل "استهدفت بعدة غارات موقع عسكري ، سابق لقوات النظام السابق، شملت فوج المدفعية 89 في محيط جباب وإزرع بريف درعا".

وأوضح المرصد أنه لم يتم بعد ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قالوا إنه قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا، جنوب سوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد بمنع أي انتشار عسكري سوري في محافظات جنوب دمشق، مؤكدا التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية من أي تهديدات.

ومع انهيار حكم بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، نقلت إسرائيل قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة.