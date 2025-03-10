وتم تحويل الشخصين إلى القضاء العسكري المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المناسبة عليهما.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل قد "انتهت"، وأكد أن المؤسسات العامة باتت قادرة على استئناف العمل.

كما أضاف عبد الغني أن الجيش السوري "أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية."

وشهد الساحل السوري منذ ستة أيام اشتباكات في عدة مناطق، نتيجة لعمليات الملاحقة التي تنفذها السلطات الجديدة ضد ما تُسمّيهم "فلول النظام".