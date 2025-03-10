وأوضحت الفنانة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، أن مجموعة من المسلحين بينهم "أجانب وشيشان وسوريون تكفيريون" قد اقتحموا منازل المواطنين، ما أدى إلى حالة من الذعر في المدينة.

وأكدت نور علي أنها كانت محاصرة أثناء وجودها برفقة عائلتها، وأنها تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد المسلحين الذي كان يحاول سرقة سيارتها، مشيرة إلى أن الأمن العام قد تفاعل مع بلاغها حول الحادث.

وفي تصريحات مؤثرة، أكدت نور علي أن جميع سكان البلدة، من مختلف الطوائف، تعرضوا للأذى، مشددة على أن الوضع الأمني كان خطيرا.

وأضافت الفنانة السورية أنها تأمل في أن يقوم الأمن السوري باعتقال كل من يرفع السلاح تحت أي ذريعة والذين يسعون لإشعال الفتنة تحت ستار "الدفاع عن طائفة معينة"، بينما يخدمون مصالح جهات أجنبية. وطالبت بأن يكون السلاح حصريا بيد الدولة فقط، لضمان استقرار البلاد وأمنها.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد "انتهت"، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل.

وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش "أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".

وشهد الساحل السوري منذ 6 سارس، اشتباكات في مناطق عدة، إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة ضد من تسميهم "فلول النظام".