وأضاف أنه "من الممكن أن نشهد قريبا هدنة طويلة الأمد يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتتخلى حماس عن أسلحتها".

ولم يستبعد بولر عقد لقاءات إضافية مع حماس.

وتابع: "علينا إجراء محادثات مع أي جهة بما يحقق الصالح العام ومصلحة الأميركيين، لدينا رهينة أميركي واحد على قيد الحياة مع حماس وأربع جثث".

وتابع: "تحدثت مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون درمير وأتفهم الانزعاج من تواصلنا مع حماس، لكن نحن الولايات المتحدة ولسنا عملاء لإسرائيل".

وفي سياق منفصل، كشف بولر أنه لا يعرف ما إذا كان الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة في سوريا.