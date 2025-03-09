وأضاف الشامي في تصريح لوكالة "سانا": "تشهد المحافظة عودة تدريجية للحياة العامة بعد دحر فلول النظام البائد".

وأوضح: "نطمئن أهلنا أننا سنسعى دوماً لحمايتهم وبسط الأمن في ربوع المحافظة".

وتابع: "كما نؤكد أننا نعمل على إعادة عجلة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية".

وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة لفلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وشهدت المحافظة توترا شديدا تلاه فرض لحظر تجول تم تمديده لأسباب أمنية.

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام.