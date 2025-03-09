ويُعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع وقادةِ الجيش ومُديري الاستخبارات.

ويبحث هذا الاجتماع التعاون في مجال مكافحةِ الإرهاب وتهريب السلاح والمُخدرات ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

وقبيل الاجتماع، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، مباحثات موسعة في عمّان، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن.

وبحث المجتمعون في سياق الحوار الإستراتيجي بين البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وركّزت المباحثات على تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصًا جهود محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وإسناد الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري.

كما بحث الاجتماع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، والتحركات المستعدة إطلاق أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأجرى الصفدي والحنيطي وحسني مباحثات منفصلة مع نظرائهم، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك، والتطورات في المنطقة.