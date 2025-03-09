وبعد انتهاء الصلاة، وجه الشرع خلال الميكروفون، كلمات للمصلين، تطرق فيها للأحداث الدموية التي تقع في سوريا الآن.

وقال الشرع: "أريدكم أن تمطئنوا على هذا البلد، به مقومات كثيرة، للقوة والعزة والكرامة".

وأضاف خلال كلمته: "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة ليس فيها شيء، يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، وقادرين إن شاء الله أن نعيش سوية في هذا البلد".

وشدد: "وطالما أن الثورة خرجت من مساجد كهذا، والمساجد علمت أبنائنا الأخلاق الحميدة، وعلمتهم الشجاعة، والعدل، فلا خوف على سوريا إن شاء الله".

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، قد أكد الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وقال الشرع في خطاب عقب الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".

وتابع الشرع" لا نريد سفك دماء أحد". ودعا "المعتدين" إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.