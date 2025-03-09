وقالت الوزارة، في بيان: "بعد الرصد والمتابعة تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص من إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد سابقا، والمتورط بارتكاب عدة مجازر في المحافظة بحق المدنيين، وذلك في إطار ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة".

وكانت إدارة الأمن العام قد أعلنت الخميس حظر تجول في محافظة حمص في سياق استمرار عمليات تمشيط المنطقة من الجماعات المسلحة.