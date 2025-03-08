وأضاف في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك".

وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".

وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، بينما ترفض إسرائيل حتى الآن بدء المرحلة الثانية، وهددت أكثر من مرة باستئناف الحرب.

وحذرت حركة حماس من احتمال تعرض الرهائن للقتل إذا استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في قطاع غزة.