وقال الحوثي: "إذا استمرت إسرائيل بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات وغلق المعابر سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضدها".

وأضاف: "لا يمكن ان نتفرج على التصعيد و منع دخول المساعدات إلى غزة والعودة للتجويع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وقال نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن مختطفينا". وأضاف: "إذا استمرت حماس في رفض الإفراج عن المختطفين فستكون هناك عواقب أخرى".

وفي الأول من مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.

وشنت ميليشيات الحوثي، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على سفن في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط على إسرائيل.