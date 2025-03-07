مقداد فتيحة كان ضابطا في الجيش الموالي لبشار الأسد واعتاد بث مقاطع فيديو يعلق فيها على سير المعارك بين المعارضة آنذاك والجيش الموالي للأسد والتي انتهت بهزيمة الأخير وسيطرة المعارضة على مقاليد الأمور.

عاد فتيحة للظهور في شهر فبراير الماضي معلنا تشكيل "لواء درع الساحل" الذي كونه من بقايا القوات الخاصة للجيش السوري المنحل، وتوعد الإدارة السورية الجديدة.

اعتمد فتيحة في خطاباته على استثارة الطائفة العلوية ودعاهم للاحتفاظ بأسلحتهم والانضمام إليه.

وبعد اشتباكات مع قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في اللاذقية وطرطوس والتي أسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ادعى فتيحة سيطرة لوائه على 90 بالمئة من الساحل السوري.

بعد ذلك عادت القوات الأمنية لتؤكد سيطرتها على مدينتي طرطوس واللاذقية فيما لم يتم التأكد على وجه اليقين من مكان بث فتيحة لتسجيلاته.

ماذا يجري في الساحل؟

كانت السلطات في سوريا قد أعلنت، الجمعة، حظر التجوال في محافظة اللاذقية حتى غد السبت لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية قوله: "يمدد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة 9 صباحا".

ومددت السلطات السورية كذلك فترة حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي "لأسباب أمنية"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقررت السلطات فرض حظر تجوال في مدن محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.

وأضافت أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من الجمعة مقتل 70 شخصا على الأقل في اللاذقية، خلال الاشتباكات الدامية.

وأفاد المرصد عبر منصة "إكس"، بسقوط "أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".