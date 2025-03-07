ودخل زامير قطاع غزة بعد توليه المنصب، حيث أجرى تدريبا غير معلن قرب بيت حانون.

وقال رئيس الأركان للجنود: "أنتم تحت هجوم حماس"، بينما أكد الضباط الحاضرون أن قائد القيادة الجنوبية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان فوجئ بالأمر.

وخلال التدريب، نفذ زامير محاكاة لهجوم على غرار هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وتنقل بين المواقع لاستجواب الجنود بشأن التهديدات في المنطقة، بل إنه أطلق النار بنفسه من مدفع رشاش.

وعندما انتهى التدريب، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، قال زامير لقائد سرية: "سوف يحدث هجوم مثل هذا. إنها ليست مسألة (إذا) بل (متى). يجب أن تكون مستعدا".

وتأتي خطوة زامير تزامنا مع التحقيقات التي تجريها إسرائيل، لتحديد المسؤولين عن الإخفاق في صد هجوم حماس المفاجئ قبل أكثر من 16 شهرا.

ويقول كبار المسؤولين العسكريين إن زامير "يتولى الدور على وجه السرعة"، حيث قال لمرؤوسيه في أكثر من مناسبة إن "الحرب قد تشتعل مرة أخرى في أي لحظة. يجب هزيمة حماس بشكل حاسم".

وفي أول تعليق رسمي له، أقر رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد بفشل الجيش في صد هجوم 7 أكتوبر، وتعهد بإحداث تغييرات في النظام العسكري.