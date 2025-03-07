وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية فرض "حظر تجوال حتى الساعة العاشرة" من صباح الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأعلنت إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام، اعتباراً من الساعة 10:00 مساء الخميس، وحتى الساعة 08:00 صباحاً من يوم الجمعة.

وفي طرطوس، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الخميس، وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة.

وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت في وقت سابق من الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش في نظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية قوله إن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".

واتهم مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي "بقايا مجموعات ميليشيا الأسد" بمهاجمة نقاط تفتيش ودوريات حكومية في منطقة جبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

وذكر كنيفاتي أن الاشتباكات أسفرت عن "قتلى وجرحى" بين أفراد الأمن.