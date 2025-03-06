وقال ويتكوف في تصريح صحفي: "نشعر أن حماس لم تكن صريحة معنا".

وأضاف المبعوث الأميركي: "رسالتنا إلى حماس هي أننا نريد عودة الرهائن".

وتابع: "المناقشات الأميركية مع نشطاء حركة حماس جاءت في الآونة الأخيرة ورسالتنا أن الولايات المتحدة تريد إعادة الرهائن".

وكان مسؤول في حركة حماس، قد أكد، الأربعاء، إجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأميركي، تناولت الافراج عن رهائن أميركيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي فضل حجب هويته: "تمت اتصالات وعقد لقاءان بشكل مباشر بين مسؤولين في حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة في الأيام الأخيرة، تركزت على مسألة الافراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأميركية، وبعضهم أحياء، وبعضهم أموات".