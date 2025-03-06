وبحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فقد "نجحت الأجهزة المعنية في مصر، في تحرير المصريين المختطفين من قبل الدعم السريع بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأضافت أن "عملية تحرير المصريين جاءت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل الدعم السريع".

وبين المصدر أن "الأجهزة المعنية في مصر نجحت بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان، في نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورتسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".