وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" :"أصيب مساء أمس ضابط بهندسة المتفجرات في محافظة شمال غزة بجروح متوسطة، أثناء القيام بواجبه في تفكيك أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عقب تلقي قسم هندسة المتفجرات اتصالا يفيد بإصابة 3 فتية جراء انفجار جسم مشبوه شرق مخيم جباليا".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الابتعاد عن أية أجسام غريبة أو مخلفات حربية، والإبلاغ الفوري عنها حرصا على سلامتهم".

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية بـ "إدخال معدات الحماية الشخصية لعناصر هندسة المتفجرات، الذين يخاطرون بحياتهم ويعملون دون توفر أدنى الإمكانات أو معدات السلامة الشخصية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من شمال غزة وسمح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الهش وتبادل الرهائن والأسرى.