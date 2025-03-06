وقال الجيش في بيان إن الهدف من التمرين كان "تعزيز والحفاظ على التعاون الطويل الأمد بين القوات، مع توسيع الاتصال وبناء القدرات المتكاملة لمجموعة من السيناريوهات".

وأضاف البيان: "كجزء من التمرين، حلقت طائرات (إف 35 آي) و(إف 15 آي) الإسرائيلية جنبا إلى جنب مع قاذفة استراتيجية أميركية من طراز (بي 52)".

وتابع: "أثناء الرحلة، مارست القوات التنسيق العملياتي بين الجيشين لتعزيز قدرتهما على معالجة التهديدات الإقليمية المختلفة".

وأوضح البيان: "يعكس التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية، التحالف الاستراتيجي والعلاقات الوثيقة التي تستمر في التطور والتعزيز بين الجيشين بمرور الوقت".

وكان موقع "المونيتور"، ذكر أن البنتاغون أرسل هذا الأسبوع قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي 52" التابعة لسلاح الجو الأميركي إلى الشرق الأوسط، في إطار الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض لوقف برنامجها النووي.

وأفاد المصدر أن مقاتلات إسرائيلية رافقت آخر مهمة للقاذفة "بي 52"، فيما اعتبر رسالة مهمة إلى طهران.

وتأتي هذه الخطوة التي تسعى من خلالها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقناع القيادة الإيرانية بوقف تخصيب اليورانيوم، وكبح برنامج التسلح النووي.