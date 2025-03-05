وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة، الأربعاء، على سبعة من كبار الحوثيين في اليمن.

وبحسب بيان الوزارة فإن "الأفراد المستهدفين بالعقوبات هربوا بعض المواد العسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتفاوضوا على شراء أسلحة من روسيا".

وأضافت أنها "فرضت عقوبات أيضا على عبد الولي عبده حسن الجابري وشركته الجابري للتجارة العامة والاستثمار، لتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين".

وتأتي هذه العقوبات غداة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية" من جانب البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في بيان: "الحكومة الأميركية ملتزمة بمحاسبة الحوثيين على الحصول على أسلحة ومكونات أسلحة من موردين في روسيا والصين وإيران لتهديد أمن البحر الأحمر".

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنها تطبق تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى هذه الخطوة في وقت سابق من العام الجاري.