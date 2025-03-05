وحسب الموقع تعد هذه المحادثات، التي يقودها المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، غير مسبوقة، حيث لم يسبق للولايات المتحدة أن أجرت اتصالات مباشرة مع حماس، التي صنفتها كمنظمة إرهابية عام 1997.

وقد جرت الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولين من حماس في الدوحة خلال الأسابيع الماضية.

ورغم أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل حول إمكانية التواصل مع حماس، إلا أن إسرائيل علمت ببعض تفاصيل المحادثات عبر قنوات أخرى، وفقا لمصدر مطلع.

تفاصيل المفاوضات

وقد ركزت المحادثات على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، وهو جزء من مهمة بوهلر كمبعوث لشؤون الرهائن.

كما شملت المناقشات إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل إطلاق جميع الرهائن المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وكان من المقرر أن يسافر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى رحلته بعد أن رأى عدم إحراز تقدم من جانب حماس، وفقا لمسؤول أميركي.

ويختلف نهج ترامب في التعامل مع الصراع بشكل واضح عن نهج الرئيس بايدن، حيث هدد مرارا حماس بعواقب وخيمة واقترح "السيطرة الأميركية" على غزة.

ويمثل التفاوض المباشر مع حماس، خصوصا دون تنسيق كامل مع إسرائيل، خطوة غير مسبوقة لم تقدم عليها الإدارات السابقة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة في غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أن 35 منهم قد قتلوا. من بين الرهائن المتبقين 5 أميركيين، بينهم إدن ألكسندر (21 عاما)، الذي يعتقد أنه لا يزال حيا.