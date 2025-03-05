وأعلنت الوزارة: "اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه في قيامهم بعمليات خطف وتعذيب داخل بيت في مدينة حماه".

وكشف المكتب الإعلامي للوزارة أنه: "بعد التحري ومراقبة عدة أشخاص مشتبه بأمرهم ومن خلال سماع شهادة الشهود، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حماة من إلقاء القبض على أحد أفراد خلية خطف، وبالتحقيق معه اعترف على المكان المخصص لوضع المخطوفين فيه".

وأضافت أنه "وعلى إثره تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة، وعُثِرَ بداخل المكان على أدوات للتعذيب وآثار للدماء".

وأكدت وزارة الداخلية أن "الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة".