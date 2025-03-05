ولم يعلق مكتب نتنياهو على الخبر ولا على السبب.

يذكر أن أمراً مشابهاً حصل في الماضي عندما عطل نتنياهو إنشاء مديرية خارجية لتقف على تحقيقات الجيش حول السابع من أكتوبر وذلك لأن وزير الدفاع الاسبق شاؤول موفاز كان سيترأسها ومكتب نتنياهو اعتبر أن لموفاز مواقف سياسية مسبقة عبر عنها.

يشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي نشر تحقيقه أمس مقرا بالفشل في منع الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وحمل الشاباك جزءا من المسؤولية للمستوى السياسي، الأمر الذي أثار غضب حكومة نتنياهو لترد على بيان الشاباك رافضة هذه الاتهامات.