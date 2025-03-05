وقال المسؤول العربي لسكاي نيوز عربية إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تركز على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية والبنية التحتية، بعيدا عن المسائل السياسية والأمنية الحساسة، التي تتطلب نقاشات تفصيلية ومعمقة.

وأردف المسؤول العربي أنه نتيجة لذلك "فإن هناك مجموعة عمل عربية مصغرة تعمل بشكل مواز لبحث الجوانب السياسية والأمنية الدقيقة، التي تشمل ترتيبات الحكم الانتقالي والتعامل مع الوضع القائم في غزة.

مشيرا إلى أن هذا يأتي "بهدف ضمان نجاح خطة الإعمار وإيجاد أرضية مشتركة ومتفق عليها بشأن مستقبل قطاع غزة سياسيا وأمنيا".

يشار إلى أن القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، اختتمت أعمالها بإجماع عربي على تبني الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي تحولت إلى خطة عربية شاملة بعد حصولها على دعم واسع من الدول المشاركة.

وتهدف هذه الخطة إلى تقديم بديل عملي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، وذلك في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة تعيق أي حل دائم للأزمة.