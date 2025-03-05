وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته، ومراعاة إرادته واختياراته، لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وشدد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.