وقالت الحركة في بيان "نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها"، مضيفة "نعلن تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

وأشادت الحركة في بيان بالموقف العربي "الرافض لمحاولات تهجير شعبنا، أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء، ونعده موقفاً مشرفاً ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر".

وأكدت حماس ضرورة إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ودعت "إلى اتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبرها (إسرائيل) على تنفيذ بنود الاتفاق، والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء، والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية".