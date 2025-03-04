وأضاف أبو الغيط: "القمة عبرت عن بديل واقعي لإعمار قطاع غزة دون تهجير السكان، وبيانها يؤكد على ضرورة استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن "الخطة العربية ترسم مسارا سياسيا وأمنيا جديدا في غزة".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.

وقال السيسي، في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه".

وتهدف هذه الخطة إلى التصدي لاقتراح أميركي بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه في دول مجاورة.