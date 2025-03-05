وذكر الرئيس اللبناني، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بمصر: "تعلم لبنان ألا يكون مستباحا لحروب الآخرين وألا يكون مقرا ولا ممرا لسياسات النفوذ الخارجية ولا مستقرا لاحتلالات أو وصايات أو هيمنات".

وأضاف: "تعلم لبنان ألا يسمح للبعض بالاستقواء بالخارج ضد أبناء الوطن، حتى ولو كان هذا الخارج صديقا أو شقيقا، وألا يسمح لبعضه الآخر باستعداء أي صديق أو شقيق أو إيذائه فعلا أو حتى قولا".

وأكمل عون: "تعلم لبنان أن مصالحه الوجودية هي مع محيطه العربي وأن مصالحه الحياتية مع العالم الحر، وأن دوره في منطقته أن يكون وطن لقاء لا ساحة صراع".

وتابع: "تعلم لبنان أن علة وجوده في صيانة الحرية وصياغة الحداثة وصناعة الفرح، فرح الحياة الحرة الكريمة والمزدهرة".

وقال جوزيف عون إن "لبنان عاد إليكم وننتظر عودتكم إليه جميعا".